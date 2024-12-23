«Холоп. Великолепный век»

что почитать?

«Он меня доконает»: Тимофей Трибунцев и Анна Михалкова пытаются решить квартирный вопрос в тизерном трейлере сериала «Дорогой родственник»

Марьяну Спивак и Марию Мацель окутало «Черное облако» во второй раз

Как сериал, продолжающий главную отечественную сказку, исследует влияние детских травм на сотворение мира

От жуткой реальности до сатиры, от нуара до аниме

«Мы уже на финишной прямой»: Павел Табаков влюбляет в себя Ангелину Стречину в тизер-трейлере ромкома «По любви»

Интервью

«Смотреть на идеальных героев не интересно»: молодые актеры о сериале «Первый раз», пути в профессию и состоянии российского кино

А также о том, как попали в проект, за что любят свою профессию и о каких ролях мечтают в будущем