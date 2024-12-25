«Морские дьяволы. Полярный конвой». ТВ-ролик №2

Новости кино
В прокате с 23 января
Интервью
А также о том, как попали в проект, за что любят свою профессию и о каких ролях мечтают в будущем
Обзор сериалов
Предыстория больницы, где вера в мистическое и вина от реального вступили в роковой контакт
Новости кино
Шоу выйдет на Кинопоиске в 2025 году
Новости кино
Мистический триллер выйдет в Okko
Лайфстайл
Актриса рассказала, как совмещает работу и материнство
Новости кино
Премьера сериала состоится на ТВ-3 13 января
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Билеты на балет продавали за 200 тысяч рублей
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