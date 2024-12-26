«Шурик и Шарик». 2 сезон

Обзор сериалов
Как сериал, продолжающий главную отечественную сказку, исследует влияние детских травм на сотворение мира
Новости кино
Картины представлены в 14 категориях
Интервью
Режиссер сериалов «Камера Мотор» и «Демис и Марина» – об опыте КВН, скетчах и добром кино
Интервью
Юрий Колокольников, патроны, казахстанские степи и другие слагаемые нового постапокалипсиса
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Фильмы, короткий метр и сериалы
Новости театра
Обзор сериалов
Ретро-сериал о знаменитом московском адвокате
Спутник телезрителя
24 декабря, 12:00, СТС
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