«Новые Жуки»

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Новости кино Алексей Маклаков и Вадим Филипченков станут «Охотниками за призраком» 17 января Мистический триллер выйдет в Okko

Новости кино Обнародованы подробности о сериале «Майор Гром» Шоу выйдет на Кинопоиске в 2025 году

Главная тема Особняки, мартышки и дядюшка Фрейд — репортаж со съёмочной площадки «Любовь по Фрейду» Комедия о пройдохе, притворяющимся семейным психологом

Спутник телезрителя «Ёлки 3»: Лайки для лайки 23 декабря, 22:30, Дом Кино

Обзор сериалов «13 Клиническая. Начало»: не доверяют нам товарищи-демоны Предыстория больницы, где вера в мистическое и вина от реального вступили в роковой контакт