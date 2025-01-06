«Мегалополис». Отрывок

Интервью
Актриса и телеведущая о новой роли в фильме «Любовь по Фрейду» и планах на будущее
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Актриса призвала не терпеть издёвки
Спутник телезрителя
В ночь с 9 на 10 января, 01:40, Пятница!
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Бэкстейдж "Золотого Глобуса" в объективе Грэга Уилльямса
Спутник телезрителя
В ночь с 6 на 7 января, 02:05, ТНТ
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За 45 лет работы актриса ни разу не удостаивалась премий
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Долгий путь литературного персонажа в немом кино, аниме и сериалах
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