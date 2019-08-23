«Волшебник»

Новости кино
Ролики фильмов
Новости кино
Заявки можно подавать со 2 по 20 сентября.
Новости театра
В самой первой постановке роль мальчика играл юный Николай Басков.
Новости кино
Отрывок из фильма «Последнее испытание».
Ролики фильмов
Сильвестр Сталлоне
вынужден покинуть тихое место и отравиться в Мексику, чтобы спасти похищенную дочь своего друга.
Обзор сериалов
Дэвид Финчер
превратил второй сезон сериала о маньяках в драму фрустрации и бюрократии
Новости кино
Производством фильма займутся ТНТ-Premier Studios, телеканал ТВ-3 и «Централ Партнершип».
Ролики фильмов
Медведю Бриару его друзьям предстоит пережить невероятные приключения в доисторическом мире.
Спутник телезрителя
23 августа, 15:30, TV1000
Ролики фильмов
Участники седьмого фестиваля короткометражного кино.
Обзор сериалов
Создатель «Полицейского с Рублевки» – теперь о других «бюджетниках»
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