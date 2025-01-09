«Кобра Кай». 6 сезон. Тизер №2 на английском языке

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Актриса призвала не терпеть издёвки
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Стартовал второй сезон — время вспомнить, чем всех так покорил сериал
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Фильм преодолел знаковую отметку по сборам за 20 дней проката
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Долгий путь литературного персонажа в немом кино, аниме и сериалах
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Фильм-победитель Каннского кинофестиваля с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном
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Сериал выходил с 2011 по 2017 год
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Актёры до сих пор не подтвердили слухи о своём романе
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За 45 лет работы актриса ни разу не удостаивалась премий
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