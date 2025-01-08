«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»

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Долгий путь литературного персонажа в немом кино, аниме и сериалах

Из грязи в князи: Сэм Клафлин и другие актеры в роли графа Монте-Кристо

«Читал стихи про онанизм»: Елизавета Базыкина рассказала о работе с Александром Горбатовым

Режиссёр Джефф Баэна ушёл из жизни в 47 лет

Муж Обри Плазы покончил с собой

Анимация

Маны мало ел: «Поднятие уровня в одиночку» — загадочно популярный хит о том, что последние станут первыми

Стартовал второй сезон — время вспомнить, чем всех так покорил сериал