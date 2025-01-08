«Хочу сейчас»

что почитать?

Анимация Маны мало ел: «Поднятие уровня в одиночку» — загадочно популярный хит о том, что последние станут первыми Стартовал второй сезон — время вспомнить, чем всех так покорил сериал

Лайфстайл Невероятно, но факт: Деми Мур впервые за 45-летнюю карьеру получила награду за роль За 45 лет работы актриса ни разу не удостаивалась премий

Лайфстайл Кейт Бекинсейл поддержала Блейк Лайвли в её конфликте с Джастином Бальдони Актриса рассказала о проблемных ситуациях, в которые она попадала во время съёмок

Новости кино Первая часть «Волшебника Изумрудного города» заработала два миллиарда рублей В истории российского кино это двенадцатый отечественный фильм, достигший заветной отметки в прокате, и первый за 2025 год

Главная тема Из грязи в князи: Сэм Клафлин и другие актеры в роли графа Монте-Кристо Долгий путь литературного персонажа в немом кино, аниме и сериалах

Лайфстайл Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли Гости и лауреаты кинопремии

Лайфстайл Муж Обри Плазы покончил с собой Режиссёр Джефф Баэна ушёл из жизни в 47 лет