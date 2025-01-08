«Хочу сейчас»

Анимация
Стартовал второй сезон — время вспомнить, чем всех так покорил сериал
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За 45 лет работы актриса ни разу не удостаивалась премий
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Актриса рассказала о проблемных ситуациях, в которые она попадала во время съёмок
Новости кино
В истории российского кино это двенадцатый отечественный фильм, достигший заветной отметки в прокате, и первый за 2025 год
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Долгий путь литературного персонажа в немом кино, аниме и сериалах
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Гости и лауреаты кинопремии
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Режиссёр Джефф Баэна ушёл из жизни в 47 лет
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Новая экранизация сказки Ганса Христиана Андерсена
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