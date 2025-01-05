«Синема». Отрывок

что почитать?

За 45 лет работы актриса ни разу не удостаивалась премий

Невероятно, но факт: Деми Мур впервые за 45-летнюю карьеру получила награду за роль

Актёры до сих пор не подтвердили слухи о своём романе

Оксана Акиньшина и Данила Козловский вместе проводят отпуск в Африке

«Меня даже восхищала эта преданность»: Аня Чиповская рассказала о сталкере

Интервью

Анфиса Чехова: «Не нужно ни с кем себя сравнивать»

Актриса и телеведущая о новой роли в фильме «Любовь по Фрейду» и планах на будущее