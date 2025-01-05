«Синема». Отрывок

Лайфстайл
За 45 лет работы актриса ни разу не удостаивалась премий
Лайфстайл
Актёры до сих пор не подтвердили слухи о своём романе
Лайфстайл
Актриса призвала не терпеть издёвки
Интервью
Актриса и телеведущая о новой роли в фильме «Любовь по Фрейду» и планах на будущее
Лайфстайл
Бэкстейдж "Золотого Глобуса" в объективе Грэга Уилльямса
Спутник телезрителя
8 января, 8:15, Россия-1
Новости кино
Фильм преодолел знаковую отметку по сборам за 20 дней проката
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Гости и лауреаты кинопремии
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