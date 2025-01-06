«Поздние цветы». Заставка

Новости кино
Сериал выходил с 2011 по 2017 год
Новости кино
Фильм преодолел знаковую отметку по сборам за 20 дней проката
Спутник телезрителя
В ночь с 6 на 7 января, 02:05, ТНТ
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Долгий путь литературного персонажа в немом кино, аниме и сериалах
Интервью
Актриса и телеведущая о новой роли в фильме «Любовь по Фрейду» и планах на будущее
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Стартовал второй сезон — время вспомнить, чем всех так покорил сериал
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Актриса призвала не терпеть издёвки
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