«Разрывая замкнутый круг»

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Фильм-победитель Каннского кинофестиваля с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном

Интервью

Анфиса Чехова: «Не нужно ни с кем себя сравнивать»

Актриса и телеведущая о новой роли в фильме «Любовь по Фрейду» и планах на будущее