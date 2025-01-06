«Разрывая замкнутый круг»

Рецензии на фильмы
Фильм-победитель Каннского кинофестиваля с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном
Интервью
Актриса и телеведущая о новой роли в фильме «Любовь по Фрейду» и планах на будущее
Спутник телезрителя
В ночь с 9 на 10 января, 01:40, Пятница!
Лайфстайл
Нам не показалось
Лайфстайл
Актриса призвала не терпеть издёвки
Новости кино
Сериал выходил с 2011 по 2017 год
Анимация
Стартовал второй сезон — время вспомнить, чем всех так покорил сериал
Новости кино
Фильм преодолел знаковую отметку по сборам за 20 дней проката
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