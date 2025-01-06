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«Разрывая замкнутый круг»

трейлер

6 января 2025
70-е годы. Будущий лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев (Нурлан Алимжанов) предлагает новаторские подходы в решении проблем, что вызывает негодование

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видео добавил посетитель Yevgeniya
персоны
Рустем АбдрашевНурлан АлимжановВалентин ГафтМадина ЕсмановаИслям НуртазинСергей Шакуров
фильмы
Разрывая замкнутый круг

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