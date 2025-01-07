«Дети Дюны». Трейлер на английском языке

Лайфстайл
Бэкстейдж "Золотого Глобуса" в объективе Грэга Уилльямса
Лайфстайл
Актёры до сих пор не подтвердили слухи о своём романе
Интервью
Актриса и телеведущая о новой роли в фильме «Любовь по Фрейду» и планах на будущее
Спутник телезрителя
7 января, 20:35, ТНТ
Лайфстайл
За 45 лет работы актриса ни разу не удостаивалась премий
Новости кино
Сериал выходил с 2011 по 2017 год
Анимация
Стартовал второй сезон — время вспомнить, чем всех так покорил сериал
Спутник телезрителя
В ночь с 6 на 7 января, 02:05, ТНТ
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