«Капитанша-2». Трейлер №2

ревью

Актриса вспомнила, как складывалась ее история любви к городу

Равшана Куркова рассказала, как переехала в Москву

Александр Невский завел свою колонку в журнале

Рецензии на спектакли

Playback-театр: Рассказывая истории, люди становятся самими собой

В конце августа в Москве стартует театральный проект «True stories. Живые истории с МГТС»