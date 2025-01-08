«Лавина с гор». Отрывок

Новости кино
Фильм преодолел знаковую отметку по сборам за 20 дней проката
Спутник телезрителя
В ночь с 9 на 10 января, 01:40, Пятница!
Лайфстайл
За 45 лет работы актриса ни разу не удостаивалась премий
Анимация
Стартовал второй сезон — время вспомнить, чем всех так покорил сериал
Лайфстайл
Актриса призвала не терпеть издёвки
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Долгий путь литературного персонажа в немом кино, аниме и сериалах
Лайфстайл
Режиссёр пережил клиническую смерть
Новости кино
Сериал выходил с 2011 по 2017 год
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