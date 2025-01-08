«Балтийская слава». Отрывок

Лайфстайл
За 45 лет работы актриса ни разу не удостаивалась премий
Лайфстайл
Гости и лауреаты кинопремии
Спутник телезрителя
В ночь с 6 на 7 января, 02:05, ТНТ
Спутник телезрителя
В ночь с 9 на 10 января, 01:40, Пятница!
Интервью
Актриса и телеведущая о новой роли в фильме «Любовь по Фрейду» и планах на будущее
Лайфстайл
Режиссёр пережил клиническую смерть
Рецензии на фильмы
Фильм-победитель Каннского кинофестиваля с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном
Новости кино
Сериал выходил с 2011 по 2017 год
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