«Директриса». Трейлер на английском языке

Новости кино
Сериал выходил с 2011 по 2017 год
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Долгий путь литературного персонажа в немом кино, аниме и сериалах
Рецензии на фильмы
Фильм-победитель Каннского кинофестиваля с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном
Спутник телезрителя
В ночь с 6 на 7 января, 02:05, ТНТ
Анимация
Стартовал второй сезон — время вспомнить, чем всех так покорил сериал
Лайфстайл
Гости и лауреаты кинопремии
Спутник телезрителя
В ночь с 9 на 10 января, 01:40, Пятница!
Лайфстайл
За 45 лет работы актриса ни разу не удостаивалась премий
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