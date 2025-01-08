«Забытые: Восстание Антихриста». Трейлер на английском языке

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Фильм преодолел знаковую отметку по сборам за 20 дней проката
Спутник телезрителя
В ночь с 9 на 10 января, 01:40, Пятница!
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Фильм-победитель Каннского кинофестиваля с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном
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Актриса и телеведущая о новой роли в фильме «Любовь по Фрейду» и планах на будущее
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