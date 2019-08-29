«Аванпост». Трейлер №3

ревью

Netflix выпустит в прокат «Прачечную» Содерберга, «Ирландца» Скорсезе и ещё восемь фильмов

В российском прокате с 3 октября.

«Все мои мысли негативные»: Хоакин Феникс в финальном трейлере «Джокера»

Актриса о ее роли, Южноафриканской республике, где проходили съемки, магии цифр и Александре Велединском.

Анфиса Черных: «Я побывала на краю света!»

Александр Невский завел свою колонку в журнале

Рецензии на спектакли

Playback-театр: Рассказывая истории, люди становятся самими собой

В конце августа в Москве стартует театральный проект «True stories. Живые истории с МГТС»