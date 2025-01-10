«Иванов катер». Заставка

Спутник телезрителя
10 января, 23:45, ТВ-3
Лайфстайл
У 58-летнего актёра родился сын
Новости кино
Народной артистке России было 60 лет
Рецензии на фильмы
Александр Робак и Юлия Марченко в пронзительной драме о родительском горе
Лайфстайл
26-летняя Пэрис уже пять лет не употребляет вещества и алкоголь
Обзор сериалов
Тайны, интриги, расследования в альтернативном Древнем Китае
Интервью
Популярный актер — о пути «Ронина» и режиссерских амбициях
Спутник телезрителя
В ночь с 9 на 10 января, 01:40, Пятница!
обсуждение >>