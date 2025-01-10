«Кукольный дом». Заставка

Лайфстайл
14 января в Москве состоялись похороны артистки
Новости кино
Премьера многосерийного фильма состоится на Первом
Новости кино
Сериал выйдет в онлайн-кинотеатрах KION и START
Лайфстайл
Актёр снялся в эпизоде фильма Prada и National Geographic
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Пушкин, Лермонтов, Буратино, космические собаки и искусственный интеллект
Спутник телезрителя
13 января, 23:30, РЕН ТВ
Интервью
Как они попали в проект, за что любят профессию и о каких ролях мечтают
Спутник телезрителя
В ночь с 15 на 16 января, 00:50, Наше новое кино
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