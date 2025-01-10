«Кукольный дом». Заставка

что почитать?

«Невыносимые боли позади»: Юлия Пересильд, Константин Хабенский и Юрий Стоянов простились с Евгенией Добровольской

Сериал выйдет в онлайн-кинотеатрах KION и START

Юлия Снигирь и Денис Шведов начнут танцевать «Танго на осколках» 13 февраля

Актёр снялся в эпизоде фильма Prada и National Geographic

Бенедикт Камбербэтч отправился в Норвегию в рамках проекта по сохранению океанов

Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года

«В эфире»: Все без ума от Элвиса

Интервью

«Смотреть на идеальных героев неинтересно»: молодые актеры о сериале «Первый раз», пути в профессию и состоянии российского кино

Как они попали в проект, за что любят профессию и о каких ролях мечтают