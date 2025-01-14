«Поймать свидетеля»

что почитать?

В ночь с 15 на 16 января, 00:50, Наше новое кино

«Воздух»: Что важнее – Родина или человек?

Интервью

«Смотреть на идеальных героев неинтересно»: молодые актеры о сериале «Первый раз», пути в профессию и состоянии российского кино

Как они попали в проект, за что любят профессию и о каких ролях мечтают