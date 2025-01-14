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«Путь Лидера. Астана»

трейлер

14 января 2025
История строительства новой столицы Казахстана. В роли президента Мурат Ахманов

«Аутсорс»
«Четыре четверти». Отрывок
«Минута тишины». ТВ-ролик
«Девушки с Макаровым-5». ТВ-ролик
«Основная цель». Трейлер на английском языке

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персоны
Мадина АкылбековаМурат АхмановЖан БайжанбаевОлег ЛиАкан СатаевАзат Сейтметов
фильмы
Путь Лидера. Астана

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