«Ведьмак: Зов морской бездны». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
В ночь с 15 на 16 января, 00:50, Наше новое кино
Новости кино
Премьера многосерийного фильма состоится на Первом
Спутник телезрителя
16 января, 13:00, viju TV1000 русское
Главная тема
Пушкин, Лермонтов, Буратино, космические собаки и искусственный интеллект
Спутник телезрителя
13 января, 23:30, РЕН ТВ
Новости кино
Сериал выйдет в онлайн-кинотеатрах KION и START
Анимация
Творение величайшего японского аниматора Хаяо Миядзаки
снова в прокате
Интервью
Петр Безменов, Анастасия Ермошина, Артем Руднев и Денис Косиков в истории о первой любви
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