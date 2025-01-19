«ON и Она». Трейлер №2

Спутник телезрителя
В ночь с 18 на 19 января, 00:15, Первый канал
Лайфстайл
А также втянул в разбирательства Тейлор Свифт
Новости кино
Завершились съемки документального фильма с игровыми эпизодами
Лайфстайл
Фотографию актёра убрали из фойе театра
Лайфстайл
Премьера многосерийного фильма «Минута тишины»
Спутник телезрителя
19 января, 21:30, НТВ
Новости кино
Стартовали съемки сериала «Олдскул
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Интервью
Петр Безменов, Анастасия Ермошина, Артем Руднев и Денис Косиков в истории о первой любви
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