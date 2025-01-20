«Золотые рога». Отрывок

Рецензии на фильмы
Необычная драма Андреи Арнольд о магии, живущей внутри каждого человека
Спутник телезрителя
В ночь с 22 на 23 января, 00:40, Дом Кино
Новости кино
Спутник телезрителя
21 января, 22:00, ТНТ
Обзор сериалов
Производственный триллер, автором идеи которого выступил предприниматель Владимир Потанин
Интервью
Создатель анимационного сериала «Три кота» – о популярности проекта, новом мультфильме в соавторстве с Константином Бронзитом и «Отеле у овечек», которые чуть не стали пуделями
Новости кино
Студия Eclypse также занимается экранизацией «Берсерка»
Лайфстайл
Актриса познакомилась с ним только в 13 лет
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