«Несбыточные мечты». Заставка на английском языке

фрагменты

Однажды поздно вечером в большом особняке из маленькой статуэтки на каминной полке оживают обезьянки, которые слышат/видят/говорят без зла

«Микки 17». Трейлер №2 на английском языке «Шершни». 3 сезон. Трейлер на английском языке «Нулевой день». Трейлер №2 на английском языке «Чёртов камень» «Снова наступит рассвет»