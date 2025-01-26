«Снова наступит рассвет»

Анимация
Во втором сезоне аниме-хит позволяет зрителям передохнуть
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Он поборется с Кирэном Калкиным, Эдвардом Нортоном, Гаем Пирсом и Джереми Стронгом
Интервью
Создатель анимационного сериала «Три кота» – о популярности проекта, новом мультфильме в соавторстве с Константином Бронзитом и «Отеле у овечек», которые чуть не стали пуделями
Лайфстайл
Премьера фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия»
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От Стивена Кинга и Бориса Васильева до братьев Стругацких на больших и малых экранах
Рецензии на фильмы
Шаманы, геомант и хозяин ритуального бюро изгоняют злого духа
Спутник телезрителя
26 января, 23:00, Первый канал
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