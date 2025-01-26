«Снова наступит рассвет»

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Театр начинается с расследования: «Звездное дитя» критикует шоубиз на «бис»

Он поборется с Кирэном Калкиным, Эдвардом Нортоном, Гаем Пирсом и Джереми Стронгом

Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар»

Интервью

Дмитрий Высоцкий: «У нас уже три поколения Карамельки»

Создатель анимационного сериала «Три кота» – о популярности проекта, новом мультфильме в соавторстве с Константином Бронзитом и «Отеле у овечек», которые чуть не стали пуделями