«Микки 17». Трейлер №2 на английском языке

Спутник телезрителя
26 января, 23:00, Первый канал
Новости кино
В прокате с 20 февраля
Новости кино
Популярный бразильский сериал будет идти на телеканале «Суббота!»
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Шаманы, геомант и хозяин ритуального бюро изгоняют злого духа
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От Стивена Кинга и Бориса Васильева до братьев Стругацких на больших и малых экранах
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Это сериальный дебют театрального режиссера и актера Александра Алябьева
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Во втором сезоне аниме-хит позволяет зрителям передохнуть
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Самые ожидаемые экранизации в одном обзоре
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