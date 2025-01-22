Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Иллюзия контроля»

фрагменты

22 января 2025
Жизнь Сергея Черданцева кардинально меняется, когда он узнаёт, какие тайны были скрыты в его семье

«Что делать, если вокруг 150 фестивалей...»
«Алиса в Стране чудес: Погружение в Страну чудес». Трейлер на японском языке
«Синг-Синг». Трейлер на английском языке
«Опус». Трейлер на английском языке
«Капитан Америка: Новый мир». Тизер-трейлер на английском языке

видео добавил посетитель Korolev
персоны
Эдуард МеняйкинИван УшановОльга ХитееваСергей Черданцев
фильмы
Иллюзия контроля

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Холоп. Великолепный век
комедия, приключения, фэнтези
Турция, 2024
Василий
комедия
Россия, 2025
Нормальная семья
драма, экранизация
Южная Корея, 2023
Присутствие
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Психиатрическая больница Конджиам
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2018
Что случилось осенью
драма
Франция, 2024
Проклятие. Паранормальное видео
фильм ужасов
США, 2023
Хочу сейчас
драма, молодежный фильм, триллер
Италия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram