ревью

«Цыганка». Актеры о фильме

Интервью

Леонид Ярмольник: «Самый большой талант детей – умение слышать родителей»

Актер и продюсер – о новом фильме Валерия Тодоровского, поколении «советских людей», пересечении эпох и шекспировских мотивах «Одессы»