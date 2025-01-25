«Симона и мистер скунс»

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Актриса познакомилась с ним только в 13 лет
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23 января, 22:00, ТНТ
Интервью
Создатель анимационного сериала «Три кота» – о популярности проекта, новом мультфильме в соавторстве с Константином Бронзитом и «Отеле у овечек», которые чуть не стали пуделями
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От Стивена Кинга и Бориса Васильева до братьев Стругацких на больших и малых экранах
Новости кино
Он поборется с Кирэном Калкиным, Эдвардом Нортоном, Гаем Пирсом и Джереми Стронгом
Рецензии на фильмы
Шаманы, геомант и хозяин ритуального бюро изгоняют злого духа
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