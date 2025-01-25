«Симона и мистер скунс»

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Лайфстайл «Я всю жизнь думала, что папа в командировке»: Екатерина Климова призналась, что её отец сидел в тюрьме Актриса познакомилась с ним только в 13 лет

Интервью Дмитрий Высоцкий: «У нас уже три поколения Карамельки» Создатель анимационного сериала «Три кота» – о популярности проекта, новом мультфильме в соавторстве с Константином Бронзитом и «Отеле у овечек», которые чуть не стали пуделями

Главная тема Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года От Стивена Кинга и Бориса Васильева до братьев Стругацких на больших и малых экранах

Новости кино Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар» Он поборется с Кирэном Калкиным, Эдвардом Нортоном, Гаем Пирсом и Джереми Стронгом