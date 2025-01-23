«Знаковые места русской литературы»

Новости кино
Премьера комедийного сериала Анны Пармас
состоится в онлайн-кинотеатре KION
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20 января исполнилось 105 лет со дня рождения режиссера
Интервью
Создатель анимационного сериала «Три кота» – о популярности проекта, новом мультфильме в соавторстве с Константином Бронзитом и «Отеле у овечек», которые чуть не стали пуделями
Лайфстайл
Отношения артистов длились 18 лет
Новости кино
Начались съемки второго сезона сериала о продавце обуви и его семейке
Спутник телезрителя
В ночь с 22 на 23 января, 00:40, Дом Кино
Новости кино
В Москве завершились съемки мистического детективного сериала
Лайфстайл
Актриса 6 лет не снималась в кино
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