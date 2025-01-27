«Игра в кальмара: Перезагрузка». Трейлер с английскими субтитрами

Новости кино
Российский актер сыграет в новом фильме известного режиссера
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Это сериальный дебют театрального режиссера и актера Александра Алябьева
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Шаманы, геомант и хозяин ритуального бюро изгоняют злого духа
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Актёр признался, что не услышал имена других номинантов
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26 января, 23:00, Первый канал
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