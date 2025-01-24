«Времена года»

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Лайфстайл «Я всю жизнь думала, что папа в командировке»: Екатерина Климова призналась, что её отец сидел в тюрьме Актриса познакомилась с ним только в 13 лет

Новости кино Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар» Он поборется с Кирэном Калкиным, Эдвардом Нортоном, Гаем Пирсом и Джереми Стронгом

Интервью Керем Бюрсин: «Российская аудитория феноменальна, и я с нетерпением жду возможности встретиться с ней лично» Звезда сериала «Постучись в мою дверь» и фильма «Холоп. Великолепный век» отвечает на вопросы Кино-Театр.Ру

Рецензии на фильмы «Птица»: То ли дяденька, а то ли виденье Необычная драма Андреи Арнольд о магии, живущей внутри каждого человека

Спутник телезрителя «Килиманджара»: Парень из Баку В ночь с 22 на 23 января, 00:40, Дом Кино

Спутник телезрителя «Минари»: Бабушка пахнет Кореей В ночь с 24 на 25 января, 00:15, ОТР