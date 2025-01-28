«В потерянных землях»

Интервью
Режиссер оскароносного «Артиста» рассказывает о мультфильме «Самый ценный груз»
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От Стивена Кинга и Бориса Васильева до братьев Стругацких на больших и малых экранах
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28 января, 22:30, ТВ-3
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Оглушительный дуэт зависти и радости
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Российский актер сыграет в новом фильме известного режиссера
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26 января, 23:00, Первый канал
Новости кино
Популярный бразильский сериал будет идти на телеканале «Суббота!»
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Семья перешла в режим выживания
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