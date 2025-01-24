«Моя Анфиса». Отрывок

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Это сериальный дебют театрального режиссера и актера Александра Алябьева

Завершились съемки драмеди «‎Мамин сын»‎ с Микитой Вороновым, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым

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Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года

От Стивена Кинга и Бориса Васильева до братьев Стругацких на больших и малых экранах