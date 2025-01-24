«Моя Анфиса». Отрывок

Новости кино
Это сериальный дебют театрального режиссера и актера Александра Алябьева
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От Стивена Кинга и Бориса Васильева до братьев Стругацких на больших и малых экранах
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Актёр признался, что не услышал имена других номинантов
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Самые ожидаемые экранизации в одном обзоре
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Во втором сезоне аниме-хит позволяет зрителям передохнуть
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Шаманы, геомант и хозяин ритуального бюро изгоняют злого духа
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