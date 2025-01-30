«Почка-3». Тизер-трейлер

анонс

«Миллеры в браке». Трейлер на английском языке

После эпической битвы с чудовищным каса-обакэ Аптекарь вновь появляется во внутренних покоях

29 января

«Чужой: Земля». Тизер №3 на английском языке

2120 год. Таинственный корабль терпит крушение на Земле, и теперь людям предстоит столкнуться с опаснейшими ксеноморфами