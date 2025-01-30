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«Паралимпиец». Тизер

тизер

30 января 2025
18 февраля в Московском Новом Манеже состоится моноспектакль! В главной роли — Виталий Ярош. Режиссёр — Роман Габриа

«Потерянный ключ»
«Первый отдел-4». ТВ-ролик №2
«Челюскин. Первые»
«Яблочный уксус». Трейлер на английском языке
«Миллеры в браке». Трейлер на английском языке

видео добавил посетитель Rosetta
персоны
Роман ГабриаВиталий Илюшкин

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№ 1
Igor D.88   30.01.2025 - 16:38
Время нет и лишних денег на билет. Лучше на обычный спектакль, на классику. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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