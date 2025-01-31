«Окружение». ТВ-ролик на английском языке

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Сериал с полки про трудную жизнь российских шахтеров
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Гости показов Chanel, Valentino, Yanina Couture, Armani и Elie Saab
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Актриса рассказала о первом заработке и реакции родителей на сериал
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Без суррогатной матери не обошлось
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Актера застрелили на съемках весной 1993 года
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Награду за лучшую режиссуру получил Владимир Грамматиков
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Нас ждет больше футбола, возвращение зомби-айдолов и прощание со слизью
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