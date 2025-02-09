Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Ополченский романс»

трейлер

9 февраля 2025
Мечтающий о деньгах и славе журналист Андрей Назимов направляется в Донбасс, чтобы взять интервью у прославленного комбата, воюющего на стороне ополченцев

«Наступит лето»
«Шушумагия». 2 сезон. Тизер
«Маленький город, большая история». Трейлер на английском языке
«Чокнутые». Трейлер на английском языке
«Супергномы». Трейлер №2

видео добавил посетитель You
персоны
Юсуп БахшиевАлексей ВертковВиталий КищенкоОлег ЛукичёвАндрей НазимовВладимир Стеклов
фильмы
Ополченский романс

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Повелитель: Священное королевство
боевик, мистика, приключения, фэнтези
, 2024
Гранд тур
драма, приключения
Германия, Италия, Китай, Португалия, Франция, Япония, 2024
Пигси: Путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Снова наступит рассвет
драма
Исландия, Нидерланды, Франция, Хорватия, 2024
Твой цвет
драма, молодежный фильм, музыкальный фильм, фэнтези
Япония, 2024
ON и Она
мелодрама, научная фантастика
Россия, 2025
Абсолютный хищник
боевик, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Гампи. Собачья жизнь
драма, фильм о животных
Чехия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram