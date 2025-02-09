«Ополченский романс»

Рецензии на фильмы
Бизнес-леди, спасая свою компанию, влюбляется в серфера, спасающего природу
Новости кино
Съемки детектива стартовали в Сочи
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Сотрудники ДПС госпитализированы в тяжёлом состоянии
Новости кино
Многосерийный проект Нурбека Эгена
увидят подписчики медиаплатформы «Смотрим»
Интервью
Режиссер фильма «Каникулы» про победы и поражения, отпуск в ноябре и качества хорошего педагога
Интервью
Генеральный продюсер Black Box Production о тенденциях в индустрии
Обзор сериалов
Вышел четвертый сезон следственного процедурала с элементами бадди-муви
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Авторские права на творческое наследие Василия Шукшина пытаются вернуть через суд
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