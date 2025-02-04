«Марш-бросок». Отрывок

Спутник телезрителя
6 февраля, 22:20, ТВ-3
Лайфстайл
Авторские права на творческое наследие Василия Шукшина пытаются вернуть через суд
Лайфстайл
Спорить дорого
Спутник телезрителя
8 февраля, 20:00, РЕН ТВ
Новости кино
Сибирский герой не прощается
Интервью
Генеральный продюсер Black Box Production о тенденциях в индустрии
Новости кино
Завершили съемки продолжения сериала-антологии семейной жизни
Интервью
Режиссер фильма «Каникулы» про победы и поражения, отпуск в ноябре и качества хорошего педагога
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