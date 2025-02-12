«Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Трейлер на английском языке

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Интервью Антон Жижин: «Кто я такой, чтобы кого-то учить?» Исполнитель главной роли в сериале «Патриот» – о новом сезоне, любовном треугольнике и отсутствии зависти к коллегам

Лайфстайл По ту сторону человеческого: Юлия Пересильд, Дмитрий Дюжев и Ксения Суркова Премьера фильма «ON и Она»

Новости кино Не стало Олега Стриженова Народному артисту СССР было 95 лет

Рецензии на фильмы Свидание со Сталиным: «Компаньон» — первый хоррор-хит года Фильм с Софи Тэтчер настолько пытается удивить, что запутывает сам себя

Спутник телезрителя «Один вдох»: Движение вниз В ночь с 10 на 11 февраля, 00:50, Дом Кино