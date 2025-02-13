«Мир Юрского периода: Перерождение». Трейлер на английском языке

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«Я сделаю из него человека»: Евгений Цыганов учит внука жизни в тизер-трейлере фильма «Батя 2. Дед»

Исполнитель главной роли в сериале «Патриот» – о новом сезоне, любовном треугольнике и отсутствии зависти к коллегам

Антон Жижин: «Кто я такой, чтобы кого-то учить?»

В ночь с 11 на 12 февраля, 00:00, СТС

«On и она»: Юлия Пересильд вступает в абьюзивные отношения с умным домом

«Хочу показать тебе, что такое ад»: Билл Скарсгард и Энтони Хопкинс в трейлере фильма «Западня»

Интервью

Иван Баранов: «Я сразу решил, что это не Агата Кристи»

Шоураннер сериала «Подслушано в Рыбинске» – о том, что сценарии не пишутся, а переписываются, гопнике Рузиле Минекаеве, которого нашли еще до «Слова пацана», и его дуэте с интеллигентом Тимофеем Трибунцевым