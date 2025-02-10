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«Атом». Тизер-трейлер

тизер

10 февраля 2025
Историческая драма режиссера Нурбека Эгена. 1943 год. Берия поручает своему заместителю (Алексей Гуськов) собрать команду ученых, чтобы спроектировать первую советскую атомную бомбу

«Разрушая лёд – Суперсерия 1972»
«Зомбилэнд-Сага. Фильм». Трейлер на японском языке
«Дорогая, я больше не перезвоню»
«Разрушая лёд – Суперсерия 1972». Тизер
«Между нами химия». Тизер

видео добавил посетитель Slon
персоны
Алексей ГуськовАлексей КирсановИлья МалаковОльга СутуловаАнна ЧиповскаяЮрий ЧурсинНурбек Эген
фильмы
Атом

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