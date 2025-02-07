«Операция «Опилки». Заставка на английском языке

Интервью
Шоураннер сериала «Подслушано в Рыбинске» – о том, что сценарии не пишутся, а переписываются, гопнике Рузиле Минекаеве, которого нашли еще до «Слова пацана», и его дуэте с интеллигентом Тимофеем Трибунцевым
Рецензии на фильмы
Фильм с Софи Тэтчер настолько пытается удивить, что запутывает сам себя
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Самые ожидаемые sci-fi ленты в одном обзоре
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Премьера фильма «ON и Она»
Интервью
Исполнитель главной роли в сериале «Патриот» – о новом сезоне, любовном треугольнике и отсутствии зависти к коллегам
Рецензии на фильмы
Каким получился долгострой великого режиссера
Новости кино
Сериал покажут 17 февраля на телеканале «Россия»
Спутник телезрителя
В ночь с 11 на 12 февраля, 00:00, СТС
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