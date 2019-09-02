Новости кино
Показ состоится 6 сентября в рамках проекта КАРО. Арт.
Обзор сериалов
Создатели «Универа» и «Интернов» теперь отправляют молодежь в деревню
Новости кино
Режиссер приступил к съемкам мистической мелодрамы.
Новости кино
Начались съемки сериала «На твой стороне».
Ролики фильмов
Любовь и опасные хищники в драме от победителя «Сандэнс».
Спутник телезрителя
2 сентября, 20:00, РЕН ТВ
Ролики фильмов
Интервью
Актер и продюсер – о новом фильме Валерия Тодоровского, поколении «советских людей», пересечении эпох и шекспировских мотивах «Одессы»
Ролики фильмов
Необычная девушка Хина с помощью молитвы может манипулировать погодой.
Лайфстайл
Актриса разоткровенничалась в студии Андрея Малахова
Новости кино
Сценарий к «Чёрной пятёрке» напишет Эрен Крюгер.
Ролики фильмов
Дженнифер Лопес
задумала аферу с вовлечением состоятельных клиентов с Уолл-Стрит.
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