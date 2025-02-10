«Учитель танцев». Отрывок

Новости кино
Новости кино
Народному артисту СССР было 95 лет
Лайфстайл
Премьера фильма «ON и Она»
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Самые ожидаемые sci-fi ленты в одном обзоре
Интервью
Шоураннер сериала «Подслушано в Рыбинске» – о том, что сценарии не пишутся, а переписываются, гопнике Рузиле Минекаеве, которого нашли еще до «Слова пацана», и его дуэте с интеллигентом Тимофеем Трибунцевым
Новости кино
В кино с 3 апреля
Интервью
Исполнитель главной роли в сериале «Патриот» – о новом сезоне, любовном треугольнике и отсутствии зависти к коллегам
Спутник телезрителя
8 февраля, 23:10, Первый канал
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