«Клоуны». Отрывок

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По ту сторону человеческого: Юлия Пересильд, Дмитрий Дюжев и Ксения Суркова

Исполнитель главной роли в сериале «Патриот» – о новом сезоне, любовном треугольнике и отсутствии зависти к коллегам

Антон Жижин: «Кто я такой, чтобы кого-то учить?»

Фильм с Софи Тэтчер настолько пытается удивить, что запутывает сам себя

Свидание со Сталиным: «Компаньон» — первый хоррор-хит года

Интервью

Иван Баранов: «Я сразу решил, что это не Агата Кристи»

Шоураннер сериала «Подслушано в Рыбинске» – о том, что сценарии не пишутся, а переписываются, гопнике Рузиле Минекаеве, которого нашли еще до «Слова пацана», и его дуэте с интеллигентом Тимофеем Трибунцевым