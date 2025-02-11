«Три сестры». Отрывок

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Народному артисту СССР было 95 лет

Антон Жижин: «Кто я такой, чтобы кого-то учить?»

Исполнитель главной роли в сериале «Патриот» – о новом сезоне, любовном треугольнике и отсутствии зависти к коллегам